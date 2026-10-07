Генпрокуратура потребовала изъять активы семьи экс-премьера Кузбасса Телегина

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего председателя Правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, его родственников и связанных с ним лиц. В иске указаны активы стоимостью не менее 154,3 млн рублей, однако их общая рыночная цена может достигать около 3 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с документом.

Иск заместителя генпрокурора поступил в Рудничный районный суд Кемерова и уже принят к производству. Ответчиками вместе с Телегиным указаны его жена Светлана, дети Анастасия и Александр, Валентина Голубовская и ООО «Ярмарка».

По данным Генпрокуратуры, с 2010 по 2022 год Телегин, занимая государственные и муниципальные должности, продолжал участвовать в деятельности коммерческих структур. В частности, надзорное ведомство установило, что он лоббировал интересы ООО «Экострой ЛК», которое за этот период получило более 200 государственных и муниципальных контрактов.

В перечень имущества, которое прокуратура просит передать государству, вошли торгово-административный центр, гостиница «Заря», нежилые здания и помещения, гаражи, крупные земельные участки, жилые дома и квартиры. Среди объектов также указаны квартира площадью 64,9 квадратного метра в Новосибирске стоимостью 13,85 млн рублей, машино-место почти за 2,5 млн рублей и BMW X7.

По данным иска, часть недвижимости оформлялась на родственников и других лиц. Генпрокуратура считает эти активы результатом коррупционного поведения Телегина и настаивает на их изъятии независимо от того, какая доля расходов на их приобретение могла быть покрыта законными доходами.

В июне 2026 года Телегина приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу 4,8 млн рублей по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Бывший чиновник вину не признал.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре бывшему главе правительства Кузбасса. Телегина признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначили ему 12 лет лишения свободы.