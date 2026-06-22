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Регион
22 июня, 09:44

Экс-главу правительства Кузбасса Телегина приговорили к 12 годам колонии

Обложка © РИА Новости / Данил Айкин

Обложка © РИА Новости / Данил Айкин

Бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина приговорили к 12 годам лишения свободы. Решение огласила судья в Кемерове 22 июня. Кроме срока в колонии, ему назначен штраф в размере 4,8 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Телегина признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Детали уголовного дела в ходе оглашения решения не уточнялись. Гособвинение в прениях настаивало на более строгом наказании — 14 годах лишения свободы в исправительной колонии.

Окончательное решение суда оказалось мягче запрошенного прокурором срока, но всё равно предусматривает длительное заключение и крупный штраф.

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Ранее Life.ru писал, что Вячеславу Телегину удалось избежать суда 252 раза. Заседание регулярно срывалось из-за неявки обвиняемого и его защитников. Напомним, что Телегина задержали в декабре 2022 года.

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Полина Никифорова
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