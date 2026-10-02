BMW на маме, бизнес на жене: У экс-главы поселения под Волгоградом изъяли машину и ₽4 млн

В Волгоградской области обратили в доход государства BMW X6 и более 4,1 млн рублей бывшего главы Мирного сельского поселения Артёма Куроплина. Об этом сообщили в прокуратуре региона и объединённой пресс-службе судов области.

Вопросы у надзорного ведомства возникли к покупке автомобиля в 2020 году. BMW X6 2015 года выпуска оформили на мать чиновника за 950 тысяч рублей, хотя её официальный доход за предыдущие три года составил около 730 тысяч рублей, а рыночную стоимость машины оценивали примерно в 3,7 млн. Фактически автомобилем пользовался сам Куроплин.

Доход самого чиновника и его супруги за 2017–2019 годы составлял около 2,8 млн рублей. Суд пришёл к выводу, что этих средств было недостаточно для покупки BMW по рыночной цене, а доказательств приобретения машины на другие законные доходы представлено не было.

Прокуратура также установила, что с августа 2020-го по апрель 2023 года на супругу Куроплина был зарегистрирован строительный бизнес. Как установил суд, фактически им руководил сам чиновник: заключал договоры, нанимал работников и занимался налоговой отчётностью. За это время предпринимательская деятельность принесла 4 105 020 рублей.

Суд постановил взыскать эту сумму с экс-чиновника и его супруги, а BMW X6 передать государству. Решение обращено к немедленному исполнению, при этом оно ещё может быть обжаловано.

Сам Куроплин параллельно проходит обвиняемым по уголовному делу. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере и мошенничество с использованием служебного положения; дело рассматривает Новониколаевский районный суд. По версии следствия, речь идёт в том числе о взятках на общую сумму около 12,7 млн рублей.

Ранее Life.ru писал, что суд подтвердил изъятие активов бывшего главы Плёса Алексея Шевцова* на сумму около миллиарда рублей. В доход государства ранее передали около 150 объектов недвижимости, а летом 2026 года у экс-чиновника дополнительно изъяли земельный участок с нежилым зданием.

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