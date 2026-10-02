Квартира есть, объяснений нет: Прокуратура потребовала изъять жильё саратовского чиновника за 34 млн

Прокуратура Саратовской области потребовала обратить в доход государства квартиру бывшего министра здравоохранения Владимира Дудакова стоимостью 34 млн рублей. Иск к экс-министру и его супруге направлен в Долгопрудненский городской суд Московской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение было принято после антикоррупционной проверки. Правоохранители установили, что расходы семьи на приобретение недвижимости не соответствовали заявленным доходам.

Происхождение средств, потраченных на покупку квартиры, супруги Дудакова, как следует из материалов проверки, документально не подтвердили. В связи с этим прокуратура решила обратиться в суд.

Иск подал прокурор Саратовской области Роман Пантелеев. Ведомство просит изъять недвижимость и обратить её стоимость в доход государства.

Суду предстоит рассмотреть требования прокуратуры и дать правовую оценку обстоятельствам приобретения квартиры.

Случаи обращения имущества чиновников в доход государства по итогам антикоррупционных проверок ранее становились предметом разбирательств в российских судах. В частности, Life.ru сообщал, что суд изъял у бывшего замминистра МВД Татарстана и его супруги четыре квартиры и два машино-места общей стоимостью более 21 млн рублей после проверки соответствия расходов семьи официальным доходам.