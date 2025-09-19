Суд изъял у экс-замглавы МВД Татарстана имущество на 21 млн рублей

В Татарстане у экс-замминистра МВД и его жены изъяли в пользу государства четыре квартиры и два парковочных места в Казани. Суд признал это имущество незаконно приобретённым. Об этом сообщает канал прокуратуры Республики Татарстан в Telegram.

С 2017 по 2023 год семья купила несколько объектов недвижимости, часть из которых была записана на родственников. С 2017-й по 2023-й год супруги приобрели, в том числе оформив на имя своих близких родственников, четыре квартиры и два машино-места в Казани. Во время проверки выяснилось, что расходы по приобретению недвижимости не соответствуют заявленным доходам.

