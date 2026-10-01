Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-судьи Метелкина

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Евгения Метелкина и связанных с ним лиц. Иск поступил в Ленинский районный суд Краснодара 30 сентября.

Ответчиками вместе с Метелкиным указаны ещё пять человек: Вера Метелкина, Валерий Водопьянов, Лейла Омари, Андрей Синельников и Нина Шипалова.

Генпрокуратура требует изъять имущество в рамках закона о контроле за соответствием расходов лиц, занимающих государственные должности, их доходам. Какое именно имущество ведомство просит обратить в доход России, в опубликованной карточке дела не уточняется.

Суд уже принял заявление к производству и начал подготовку к разбирательству. Дата первого заседания пока не назначена.

До недавнего времени Метелкин работал судьёй Темрюкского районного суда. Летом Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила его полномочия в качестве дисциплинарного взыскания. Ещё весной Метелкин продолжал рассматривать дела: например, 17 марта он вынес решение по спору о земельных участках в Темрюкском районе.

Ранее в Краснодарском крае завершилось другое громкое дело об имуществе бывшей судьи. Краевой суд подтвердил изъятие активов экс-судьи Елены Хахалёвой, её родственников и связанных с ними лиц. В доход государства передадут доли в четырёх компаниях, 73 земельных участка, около сотни зданий и помещений, а также более 15,5 млн рублей. Решение вступило в силу.