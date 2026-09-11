У родных «золотой судьи» Хахалёвой изымут 73 участка, сотни зданий и ₽15,5 млн

Краснодарский краевой суд подтвердил законность изъятия имущества бывшей судьи Елены Хахалёвой, её родственников и связанных с ними лиц. Решение об обращении активов в доход государства вступило в силу, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы представителей ответчиков. Оснований для отмены или изменения решения Октябрьского районного суда Краснодара она не нашла.

«Рассмотрев материалы гражданского дела, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда определила решение районного суда оставить без изменения», — говорится в сообщении.

Государству передадут доли в четырёх коммерческих организациях, 73 земельных участка и около 100 жилых и нежилых зданий и помещений. Кроме того, со счетов ответчиков взыщут более 15,5 миллиона рублей. Ответчиками по делу выступали 20 физических и два юридических лица. По данным суда, часть из них была номинальными держателями активов семьи и участвовала в легализации имущества, полученного коррупционным путём.

Суд установил, что Хахалёва через судебные механизмы передавала сельскохозяйственные земли организациям, связанным с её бывшим мужем Робертом Хахалёвым. Общая площадь участков, которыми завладела семья, превысила 12,5 тысячи гектаров.

Напомним, судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалёва получила широкую известность летом 2017 года как «золотая судья» после свадьбы дочери с участием звёзд. Позднее появились вопросы к её диплому и расходам, а в 2020 году женщину лишили статуса за 128 прогулов. Дело дошло до Верховного суда, затем бывшую судью объявили в международный розыск. В 2025 году её задержали в Баку, однако Азербайджан отказал в экстрадиции. Сейчас она проживает в Тбилиси. Вопросы есть и к сестре Елены Хахалёвой Наталье, которая работала судьёй Арбитражного суда в том же регионе. В июне Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшим кубанским судьям Елене и Наталии Хахалёвым, а также к членам их семьи и аффилированным лицам. По решению суда, незаконно нажитое имущество ответчиков обращено в доход Российской Федерации.