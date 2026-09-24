Земля, десятки машин и недвижимость: У экс-главы Ессентуков нашли активы на 1,4 млрд рублей

Прокуратура Ставропольского края потребовала обратить в доход государства имущество бывшего главы Ессентуков Константина Скоморохина, его семьи и доверенных лиц. Ведомство оценивает незаконно полученные доходы более чем в 1,4 млрд рублей; иск направлен в Ессентукский городской суд.

По данным прокуратуры, Скоморохин предоставил супруге участок площадью свыше 8,7 тысячи квадратных метров в водоохранной зоне реки Капельной. На этой земле построили дом, в котором жила семья бывшего чиновника. Надзорное ведомство также считает незаконной приватизацию в пользу его жены более 50 гектаров земли, прежде принадлежавшей краевому совхозу. Помимо участков, проверка затронула другое имущество, оформленное на связанных со Скоморохиным лиц и компании.

Как утверждает прокуратура, речь идёт о более чем 50 объектах недвижимости и 50 автомобилях, записанных на доверенных лиц, а также примерно о 70 объектах недвижимости подконтрольных фирм. Окончательное решение об обращении имущества в доход государства должен принять суд.

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