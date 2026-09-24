Прокуратура запросила 21 год колонии для экс-мэра Сочи Копайгородского

Гособвинение попросило приговорить бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 21 году колонии строгого режима. Его супруге Янине прокурор запросил 16 лет колонии общего режима. Об этом газете «Известия» сообщил участник процесса.

Кроме того, каждому из супругов обвинение предложило назначить штраф в 500 млн рублей. Для Копайгородского прокуратура также потребовала запрета на 15 лет занимать руководящие должности в органах власти и конфискации 319,7 млн рублей — суммы, которую сторона обвинения связывает с полученными взятками.

Янину Копайгородскую обвиняют в пособничестве в растрате, посредничестве во взяточничестве, легализации средств, а также в подкупе и принуждении свидетеля к даче ложных показаний. Третьему фигуранту дела Александру Пасунько гособвинение запросило штраф в 200 тысяч рублей. Копайгородский, его жена и Пасунько свою вину не признают.

По версии следствия, в 2022–2024 годах Копайгородский при посредничестве супруги получил от представителей бизнеса 248 млн рублей за покровительство и создание благоприятных условий для их компаний. Ему также вменяют растрату двух земельных участков в Сочи стоимостью не менее 26 млн рублей и легализацию преступных доходов. Краснодарский краевой суд утвердил решение об обращении в доход государства имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на сумму свыше 1,6 млрд рублей.