У экс-мэра Сочи изъяли 50 объектов недвижимости, 10 авто и активы на 1,6 млрд

Краснодарский краевой суд утвердил решение об обращении в доход государства имущества бывшего мэра Сочи на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

«Оспариваемым решением суда в доход государства обращено имущество на общую сумму не менее 1 673 633 247 рублей», — сказано в публикации.

Согласно данным суда, в перечень вошли более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, а также денежные средства и валютные активы. Кроме того, изъяты предметы роскоши, включая коллекцию часов и ювелирные изделия.

Также с фигуранта взыскали более 215 млн рублей как компенсацию стоимости ранее отчуждённого имущества.

Алексей Копайгородский занимал пост главы Сочи с 2019 года, до этого работал вице-губернатором Краснодарского края. В 2024 году он покинул должность. В настоящее время он и его супруга находятся под стражей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Алексей Копайгородский скрывал всё своё нелегально нажитое имущество, зарегистрировав ИП на свою мать. В 2022 году её доход составил 7 069 100 рублей, а вот 2023 оказался ещё более успешным для её «бизнеса» — 19 865 000 рублей прибыли. В общей сложности бывший глава Сочи обогатился на 1,6 млрд, занимая пост мэра.