Бельгийский депутат застрял в туалете парламента на 13 часов

Около 13 часов пришлось провести запертым в туалете депутату парламента бельгийской Фландрии Фредерику Эренсу. Инцидент произошёл в здании парламентского комплекса в Брюсселе. Утром его освободили, после чего мужчине потребовалась помощь врачей из-за нехватки кислорода.

Вечером после заседания Эренс зашёл в туалет перед уходом домой. Замок двери сломался, и депутат не смог выбраться из кабинки. Он стучал в дверь и звал на помощь, однако к тому времени большинство сотрудников уже ушли из здания.

Дополнительной проблемой стал телефон. Эренс оставил мобильный на рабочем столе и не смог воспользоваться им, чтобы вызвать помощь.

«В кои-то веки я не взял с собой телефон. Подумал, что хотя бы раз не буду брать с собой этот гаджет, и именно тогда он мне и понадобился», — рассказал Эренс.

Вентиляция в туалете на ночь отключилась, поэтому в помещении вскоре перестал поступать свежий воздух. Депутат провёл там всю ночь. Около 06:00 по местному времени его крики услышала пришедшая на работу уборщица. Она помогла Эренсу выбраться из туалета.

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