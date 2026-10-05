Белгородской области спишут почти 3 млрд рублей бюджетного долга

Белгородской области спишут почти 3 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Высвободившиеся средства регион сможет направить на ключевые расходы, в том числе на помощь участникам СВО и их семьям, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Решение принято в рамках федерального механизма сокращения долговой нагрузки субъектов. Он позволяет регионам уменьшать задолженность при условии направления освобождённых средств на приоритетные направления.

«Механизмом сокращения долга воспользуется и Белгородская область: дополнительно направим почти 3 млрд рублей на ключевые нужды этого субъекта. Это и помощь участникам специальной военной операции, их близким», — сказал Мишустин.

Таким образом, регион получит возможность не возвращать эту сумму в федеральный бюджет, а использовать её внутри области на предусмотренные программой расходы.

Ранее военный юрист Сергей Мамонтов рассказал Life.ru, что 70–80% отказов в выплатах за ранение связаны с ошибками в документах или саботажем на местах. По закону №52 за тяжёлое ранение положено почти 368 тысяч рублей, за лёгкое — более 92 тысяч, а по указу №98 — 100 тысяч базово плюс до 3 миллионов за тяжёлое увечье, но региональные надбавки часто зависают, а «пустые периоды» грозят обвинением в самовольном оставлении части.