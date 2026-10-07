Белле Хадид — 30: как сестра Джиджи стала супермоделью поколения

9 октября 2026 года Белле Хадид исполнилось 30 лет. Когда она начинала карьеру, её постоянно представляли прежде всего как младшую сестру уже известной Джиджи Хадид. За следующее десятилетие Белла успела стать моделью года по версии British Fashion Council, попасть в TIME100, превратить собственный стиль в отдельный модный феномен и выйти за пределы подиума — в предпринимательство и кино.

К 30-летию Хадид уже не работает в том бешеном режиме, который сделал её одной из самых узнаваемых моделей 2010-х и начала 2020-х. Но из моды она не исчезла: в 2026 году стала первым глобальным beauty-амбассадором Prada, появилась на Каннском кинофестивале, снялась в новой кампании Chopard, продолжила развивать собственный парфюмерный бренд Ôrəbella и сыграла супермодель Руби в сериале FX «Красота».

Сколько лет Белле Хадид и где она родилась

Полное имя модели — Изабелла Хаир Хадид. Она родилась 9 октября 1996 года в Вашингтоне, а выросла в Калифорнии. Это важная деталь: некоторые русскоязычные биографические страницы по-прежнему ошибочно указывают местом рождения Лос-Анджелес. Официальная биография Victoria’s Secret также называет Вашингтон.

По данным её модельного агентства IMG Models, рост Беллы — 175 сантиметров. Там же в портфолио модели в 2026 году значатся, среди прочего, Vogue Italia, Saint Laurent и Ôrəbella.

До профессиональной моды важной частью жизни Хадид были лошади. Она росла на ранчо, занималась верховой ездой, а спустя годы вернулась к конному спорту уже во взрослом возрасте. Именно эта часть биографии впоследствии заметно изменила и её образ жизни, и стиль.

Белла Хадид с поклонниками. За десять с лишним лет в индустрии модель прошла путь от «младшей сестры Джиджи» до самостоятельной мировой fashion-звезды. Фото © Sipa USA/ТАСС

Белла и Джиджи Хадид: действительно ли сёстры соперничали

Белла младше Джиджи Хадид примерно на полтора года. Их родители — бывшая модель Иоланда Хадид и девелопер Мохамед Хадид. Есть у сестёр и младший брат Анвар, который тоже работал моделью. В 2025 году Белла и Джиджи также публично рассказали, что познакомились со своей единокровной младшей сестрой Айдан Никс, о существовании которой узнали уже взрослыми.

История про вечное соперничество Беллы и Джиджи хорошо работает для таблоидов, но сами сёстры описывали отношения иначе. Ещё в начале их карьеры Джиджи отрицала существование серьёзной конкуренции, а Белла в 2024 году говорила, что они проходят жизнь фактически как лучшие подруги.

При этом стартовые позиции действительно были разными. Джиджи начала сниматься ребёнком и раньше стала большим именем в индустрии. Белла входила в моду уже как «младшая Хадид», поэтому сравнения были неизбежны.

Со временем отличия стали работать на неё. Белла выстроила более резкий визуальный образ, а её тёмные волосы, минималистичный макияж и любовь к архивной моде помогли отделить её публичный персонаж от образа Джиджи.

Сёстры Джиджи и Белла Хадид. Несмотря на постоянные сравнения в прессе, сами модели неоднократно говорили о близких отношениях друг с другом. Фото © Zuma\TASS

Иоланда Хадид: какую роль мать сыграла в карьере Беллы

Модная индустрия для сестёр Хадид никогда не была совершенно чужим миром. Их мать Иоланда до телевидения сама работала моделью. Белла и Джиджи вспоминали, что в семье мама фотографировала их, подбирала одежду и вообще с детства приучала к камере.

Это не отменяет собственного карьерного пути Беллы. После школы она переехала в Нью-Йорк и поступила в Parsons School of Design, где собиралась изучать фотографию. Но модельная карьера начала развиваться настолько быстро, что учёбу пришлось отложить. В 2014 году Хадид подписала контракт с IMG Models.

Как Белла Хадид стала супермоделью

Уже к середине 2010-х Хадид регулярно появлялась на главных подиумах. В её резюме постепенно появились Versace, Fendi, Marc Jacobs, Moschino, Tom Ford и десятки других крупных модных домов.

В 2016 году произошёл один из главных ранних карьерных скачков: Белла стала лицом и beauty-амбассадором Dior. Тогда ей было всего 19 лет.

Затем последовали международные Vogue, большие рекламные контракты и Victoria’s Secret. По данным самого бренда, на счету Хадид более 30 международных обложек Vogue. В 2024 году она после перерыва вновь появилась на Victoria’s Secret Fashion Show.

Формальное подтверждение её статуса пришло в 2022 году: British Fashion Council назвал Беллу моделью года на The Fashion Awards. Год спустя TIME включил её в список 100 самых влиятельных людей мира.

Одновременно Хадид стала генератором вирусных fashion-моментов. В Каннах в 2021 году она появилась в Schiaparelli с массивным золотым украшением в форме лёгких, а в 2022-м закрыла показ Coperni, где платье создавали прямо на её теле из распыляемого материала. После шоу Coperni рассказывал о сотнях тысяч новых подписчиков и резком росте интереса к бренду.

Почему Белла Хадид стала реже выходить на подиум

В какой-то момент работа без остановки перестала быть для модели целью сама по себе.

В интервью Allure в 2024 году Хадид объясняла, что после десяти лет моделинга поняла: она вкладывает в индустрию огромное количество энергии, но уже не ощущает прежней отдачи. Белла стала проводить больше времени вдали от традиционного fashion-цикла и переехала в Техас.

Белла Хадид на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Даже после сокращения числа подиумных выходов модель продолжает появляться на крупнейших событиях модной индустрии. Фото © Zuma\TASS

Это оказалось скорее сменой режима, чем завершением карьеры. В 2026 году её официальный портфель IMG вновь включает крупные съёмки и кампании, а Prada Beauty выбрала Хадид своим первым глобальным beauty-амбассадором. Осенью она также стала одной из героинь юбилейной кампании Happy Diamonds от Chopard.

Появилось и ещё одно направление. В сериале Райана Мёрфи «Красота» Хадид сыграла Руби — знаменитую модель на вершине карьеры. Ранее она появлялась в сериалах «Рами» и «Йеллоустоун».

Бизнес Беллы Хадид: Kin Euphorics и Ôrəbella

Ещё одна большая трансформация последних лет — из модели, рекламирующей чужие бренды, Хадид постепенно превращается в предпринимателя.

В 2021 году она присоединилась к производителю безалкогольных напитков Kin Euphorics как соосновательница и партнёр. По словам Хадид, речь шла не только о рекламном контракте: она собиралась участвовать в брендинге и работе над продуктами.

Но главный собственный проект Беллы — парфюмерный бренд Ôrəbella, запущенный в 2024 году. Модель рассказывала, что работала над идеей несколько лет. Бренд строится вокруг двухфазных ароматов на масляной основе, которые перед нанесением нужно встряхнуть.

Запуск оказался заметным и с коммерческой точки зрения. Vogue Business сообщал, что часть первых ароматов быстро распродалась, а запуск принёс около $13,8 млн в так называемом media impact value — оценочном показателе медийного эффекта. Позже бренд начал международную экспансию, а к 2025 году продукция Ôrəbella продавалась примерно в 1500 магазинах Ulta Beauty.

В 2026 году компания продолжила расширять линейку, запустив парфюмированные мисты для тела и волос. Сам сайт Ôrəbella на сегодняшний день показывает уже несколько отдельных линеек ароматов и мистов.

То есть к 30 годам бизнес Хадид — уже не просто стандартная схема «знаменитость плюс именной продукт».

Стиль Беллы Хадид: почему её образы постоянно копируют

У Хадид нет одного неизменного эстетического шаблона. Именно это во многом и сделало её уличный стиль настолько заметным.

Она может переключаться между минимализмом 1990-х, эстетикой Y2K, ковбойской одеждой, гранжем и вечерним винтажем. Особенно сильна её любовь к архивным вещам: в 2026 году Белла появлялась в Prada 1998 года, Valentino 1996-го, Ralph Lauren 2008-го и вещах из старых коллекций Givenchy.

В её гардеробе есть вещи Gucci времён Тома Форда, винтажные Jean Paul Gaultier, Chanel и редкие сумки Dior. British Vogue давно выделяет любовь Хадид к архивам как одну из ключевых особенностей её стиля.

После переезда ближе к миру конного спорта возник ещё один пласт — ковбойские сапоги, деним, ремни и вещи в эстетике американского Запада. В 2026 году Хадид даже выпустила большую denim-коллаборацию с Miss Sixty.

При этом в сентябре 2026-го она снова появилась в Нью-Йорке в период Недели моды и практически каждый выход строила вокруг архивных дизайнерских вещей. Так что смена образа жизни не превратила Беллу в бывшую fashion-звезду — скорее дала ей возможность взаимодействовать с индустрией на собственных условиях.

Белла Хадид в объективе фотографов. В последние годы модель совмещает fashion-карьеру с развитием собственного бренда Ôrəbella и работой в кино. Фото © Alessandro Bremec/IPA via ZUMA Press

Личная жизнь Беллы Хадид

Самым известным романом модели долгое время оставались отношения с певцом The Weeknd. Они начались в 2015 году, несколько раз прерывались и окончательно завершились в 2019-м.

Позже Хадид встречалась с арт-директором Марком Калманом. Их отношения стали публичными в 2021 году и завершились в 2023-м.

Осенью 2023 года Беллу стали видеть вместе с профессиональным наездником и тренером Аданом Бануэлосом. В феврале 2024 года сама модель дала понять, что они встречаются, назвав его своим Valentine. Их общая любовь к лошадям стала заметной частью нового техасского периода жизни Хадид.

В 2026 году вокруг пары появилось много противоречивых сообщений. Сначала американские издания писали о расставании, затем Беллу и Адана снова видели вместе, а летом TMZ со ссылкой на источники сообщил, что модель считает себя свободной. Сама Хадид однозначного публичного объявления о статусе отношений не делала, поэтому корректнее не приписывать ей новый роман и не объявлять окончательное расставание от её имени.

О замужестве Белла Хадид также публично не объявляла.

Что Белла Хадид сама рассказывала о здоровье

Здесь важно отделять слова самой Хадид от диагнозов и выводов СМИ.

Белла много лет публично говорит, что в подростковом возрасте ей диагностировали болезнь Лайма. В 2023 году она подробно рассказывала в соцсетях о длительном лечении и объясняла этим свой перерыв в активной работе. Тогда же Хадид писала, что вернётся к полноценной работе, когда будет готова.

Она также неоднократно говорила о периодах тревоги и депрессивных состояниях и о том, насколько тяжело ей давался прежний рабочий график. В интервью и собственных публикациях Хадид описывала усталость, «туман» в голове и эмоциональное истощение — именно как свой личный опыт, а не как универсальные медицинские симптомы.

В июне 2026 года Белла вновь сама рассказала подписчикам об ухудшении самочувствия, которое назвала очередным flare-up своего заболевания. Она писала о сильной усталости и необходимости много спать, а позднее отдельно успокоила поклонников: объяснила, что не хотела никого напугать и надеется на более хороший следующий день.

Именно поэтому её исчезновения из публичного пространства корректнее объяснять теми причинами, которые называет она сама, а не пытаться ставить модели диагнозы по фотографиям.

Чем Белла Хадид занимается сейчас

К 30-летию её карьера выглядит совсем иначе, чем десять лет назад. Белла по-прежнему числится в IMG Models и снимается для модных брендов, но подиум больше не единственный центр её профессиональной жизни.

В 2026 году одновременно существуют Хадид-модель, Хадид — основательница Ôrəbella, амбассадор Prada Beauty и Chopard, актриса и по-прежнему увлечённая конным спортом Белла.

И, пожалуй, в этом и заключается главное отличие 30-летней Хадид от девушки, которую публика когда-то знала прежде всего как «младшую сестру Джиджи». Сравнивать их всё ещё будут — слишком известна сама фамилия. Но спустя десять с лишним лет в индустрии объяснять, кто такая Белла Хадид, через имя её сестры уже точно не требуется.

FAQ

Сколько лет Белле Хадид?

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. 9 октября 2026 года ей исполнилось 30 лет.

Кто старше — Белла или Джиджи Хадид?

Джиджи старше. Она родилась 23 апреля 1995 года, а Белла — 9 октября 1996-го.

Кто мать Беллы Хадид?

Мать Беллы — Иоланда Хадид, бывшая модель и телевизионная звезда. Отец — девелопер Мохамед Хадид.

Какой рост у Беллы Хадид?

Официальное модельное агентство IMG Models указывает рост 175 сантиметров.

Есть ли у Беллы Хадид муж?

Нет публичных сведений о том, что Белла Хадид выходила замуж.

Какой бизнес у Беллы Хадид?