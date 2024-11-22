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22 ноября, 13:42

Белла Хадид: модельная карьера не была её мечтой

Белла Хадид. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ballahadid

Белла Хадид. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ballahadid

Американская супермодель Белла Хадид удивила общественность откровениями в шоу Holland’s Next Top Model. В интервью она призналась, что модельная карьера никогда не была её основной целью.

Как сообщает Daily Mail в 2014 году, в возрасте 18 лет, Хадид подписала свой первый контракт с модельным агентством, но её истинные амбиции лежали в другой плоскости. «Это не было моей страстью — быть известной моделью. Но я всегда понимала, что если чем-то занимаюсь, то должна быть в этом лучшей. Я буду работать максимально усердно. Все личные проблемы остаются за пределами работы», — поделилась 28-летняя модель.

Белла Хадид также известна своей активной гражданской позицией. Она открыто поддерживает Палестину, откуда родом её отец, Мохаммед Хадид. Эта позиция не раз становилась причиной критики, а также потери рекламных контрактов и друзей. В 2022 году модель отметила, что многие бренды перестали с ней работать, а друзья попросту отказались от общения. Некоторые приятели, с которыми Белла виделась каждую неделю на протяжении семи лет, перестали пускать её в свой дом.

Несмотря на трудности, топ-модель продолжает придерживаться своих убеждений и не боится высказывать мнение. Её история вдохновляет многих на то, чтобы оставаться верными себе, даже если это может привести к потерям в карьере или личной жизни.

В ноябре прошлого года Белла Хадид привлекла внимание общественности сменой имиджа. Она появилась на мероприятии ювелирного дома Chopard в Дубае с новой стрижкой — так называемой «чёлкой библиотекарши». Этот шаг стал ещё одним подтверждением её стремления к самовыражению и готовности экспериментировать с внешностью. Белла Хадид продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых и влиятельных фигур в мире моды, несмотря на то, что её истинные амбиции выходят за рамки модельного бизнеса.

Белла Хадид заявила, что ей угрожают убийством из-за палестинского происхождения
Белла Хадид заявила, что ей угрожают убийством из-за палестинского происхождения

Ранее Dior столкнулась с бойкотом после замены лица бренда. Французская косметическая компания наняла израильтянку Мэй Тагер вместо Беллы Хадид. Поводом для кадровой перестановки послужили политические высказывания последней по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

Александра Журавская
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