Белла Хадид: модельная карьера не была её мечтой

Американская супермодель Белла Хадид удивила общественность откровениями в шоу Holland’s Next Top Model. В интервью она призналась, что модельная карьера никогда не была её основной целью.

Как сообщает Daily Mail в 2014 году, в возрасте 18 лет, Хадид подписала свой первый контракт с модельным агентством, но её истинные амбиции лежали в другой плоскости. «Это не было моей страстью — быть известной моделью. Но я всегда понимала, что если чем-то занимаюсь, то должна быть в этом лучшей. Я буду работать максимально усердно. Все личные проблемы остаются за пределами работы», — поделилась 28-летняя модель.

Белла Хадид также известна своей активной гражданской позицией. Она открыто поддерживает Палестину, откуда родом её отец, Мохаммед Хадид. Эта позиция не раз становилась причиной критики, а также потери рекламных контрактов и друзей. В 2022 году модель отметила, что многие бренды перестали с ней работать, а друзья попросту отказались от общения. Некоторые приятели, с которыми Белла виделась каждую неделю на протяжении семи лет, перестали пускать её в свой дом.

Несмотря на трудности, топ-модель продолжает придерживаться своих убеждений и не боится высказывать мнение. Её история вдохновляет многих на то, чтобы оставаться верными себе, даже если это может привести к потерям в карьере или личной жизни.

В ноябре прошлого года Белла Хадид привлекла внимание общественности сменой имиджа. Она появилась на мероприятии ювелирного дома Chopard в Дубае с новой стрижкой — так называемой «чёлкой библиотекарши». Этот шаг стал ещё одним подтверждением её стремления к самовыражению и готовности экспериментировать с внешностью. Белла Хадид продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых и влиятельных фигур в мире моды, несмотря на то, что её истинные амбиции выходят за рамки модельного бизнеса.