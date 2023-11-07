В Сети призвали бойкотировать Dior из-за замены Беллы Хадид на израильскую модель

Французская косметическая компания Dior столкнулась с бойкотом после замены лица бренда — супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид — на израильтянку Мэй Тагер. Поводом для кадровой перестановки послужили политические высказывания первой по конфликту на Ближнем Востоке.

Рекламная кампания с участием Тагер впервые была запущена на официальных страницах Dior в начале ноября. Малоизвестная модель снялась в нескольких роликах, демонстрирующих продукцию компании. Несмотря на то что модный дом не делал официальных заявлений об "отставке" Хадид, турецкое издание Yeni Şafak заподозрило бренд в попытке подыграть западной повестке.

После публикации материала пользователи соцсетей из числа пропалестинских активистов запустили хештег #BoycottDior. Также противники нововведения призвали бойкотировать всю продукцию конгломерата люксовых брендов LVMH. В него входят такие торговые марки, как Louis Vuitton, Hennessy, Givenchy и другие.