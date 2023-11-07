Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 18:57
7577

В Сети призвали бойкотировать Dior из-за замены Беллы Хадид на израильскую модель

Dior заменила Беллу Хадид израильской моделью и столкнулась с бойкотом

Белла Хадид и Мэй Тагер. Обложка © ТАСС / Zuma / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maytager

Белла Хадид и Мэй Тагер. Обложка © ТАСС / Zuma / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maytager

Французская косметическая компания Dior столкнулась с бойкотом после замены лица бренда — супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид — на израильтянку Мэй Тагер. Поводом для кадровой перестановки послужили политические высказывания первой по конфликту на Ближнем Востоке.

Рекламная кампания с участием Тагер впервые была запущена на официальных страницах Dior в начале ноября. Малоизвестная модель снялась в нескольких роликах, демонстрирующих продукцию компании. Несмотря на то что модный дом не делал официальных заявлений об "отставке" Хадид, турецкое издание Yeni Şafak заподозрило бренд в попытке подыграть западной повестке.

После публикации материала пользователи соцсетей из числа пропалестинских активистов запустили хештег #BoycottDior. Также противники нововведения призвали бойкотировать всю продукцию конгломерата люксовых брендов LVMH. В него входят такие торговые марки, как Louis Vuitton, Hennessy, Givenchy и другие.

Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу, призвав к прекращению огня
Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу, призвав к прекращению огня

Ранее в похожий скандал угодила и старшая сестра экс-лица Dior — модель Джиджи Хадид. Комментируя палестино-израильский конфликт, звезда выразила поддержку каждой из сторон, чем разозлила поклонников.

BannerImage
Илья Пушкарев
  • Новости
  • Белла Хадид
  • dior
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Знаменитости
  • Политика
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar