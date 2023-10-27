Белла Хадид заявила, что ей угрожают убийством из-за палестинского происхождения

Американская супермодель Белла Хадид оказалась жертвой кибертравли на фоне палестино-израильского конфликта. Об этом она рассказала, опубликовав пост в "Инстаграме"* — первый с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке.

У Беллы палестинское происхождение, её отец, мультимиллионер Мохамед Хадид, был беженцем, когда впервые приехал в Америку. И хотя сама модель родилась и выросла в США, она часто в интервью заявляла о культурной связи с народом Палестины, поэтому с самого начала текущего конфликта её критиковали за то, что она не выражает активную поддержку своей малой родине, но всё оказалось не так просто.

"Я ещё не нашла нужных слов для последних двух недель. Мне есть что сказать, но сегодня я буду краткой. Каждый день мне и моей семье угрожают убийством, мой телефон попал в Сеть. Но меня больше не заставить молчать. Народ и дети Палестины, в особенности в секторе Газа, не могут позволить себе нашего молчания. Не мы смелые, а они", — написала супермодель.

Белла отметила, что в Газе разворачивается полномасштабный гуманитарный кризис, женщины и дети нуждаются в еде и воде, больницам нужно топливо для генераторов. Она напомнила, что у любой войны "есть законы, которые необходимо соблюдать", и добавила, что, как и палестинские, она оплакивает и израильские семьи, которые столкнулись с последствиями 7 октября.

Напомним, что сестра Беллы, супермодель Джиджи Хадид, в первые же дни высказалась в соцсетях по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке. Девушка призналась, что осуждает кровопролитные атаки, из-за которых погибают люди. Она выразила сочувствие своему народу, также отметив, что "чувствует ответственность перед своими еврейскими друзьями".