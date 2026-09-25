Белоусов отменил форму уведомления об увольнении иностранцев с военной службы

Министр обороны России Андрей Белоусов признал утратившим силу приказ 2023 года, которым была установлена форма уведомления о досрочном увольнении иностранного гражданина с военной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, его содержание также подтверждается правовыми базами.

Речь идёт об иностранцах, которые получили вид на жительство в связи с заключением контракта с Вооружёнными силами России в период специальной военной операции. Прежний приказ №744 определял форму, по которой воинская часть уведомляла территориальный орган МВД о досрочном увольнении такого военнослужащего.

Отмена связана с изменениями законодательства, вступившими в силу летом 2026 года. Федеральный закон №205-ФЗ запретил принимать в отношении служащих по контракту иностранцев и ряда бывших военнослужащих решения об аннулировании вида на жительство, депортации, реадмиссии и ряде других миграционных ограничений.

Таким образом, сам факт отмены касается прежде всего прежнего порядка уведомления и миграционных последствий досрочного увольнения. Из документа не следует, что Минобороны отменило основания или саму возможность досрочного увольнения иностранцев с военной службы.

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил выдворять иностранцев, воевавших в рядах ВС РФ. Если по статье предусмотрено выдворение, то оно будет заменено штрафом или обязательными работами продолжительностью от 100 до 200 часов.