Путин запретил выдворять иностранцев, воевавших в рядах ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдворять из страны иностранных граждан, служащих в российской армии. Этот документ уже опубликован на официальном сайте правовых актов.

Закон устанавливает исключение из правила административного выдворения для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходили военную службу по контракту и принимали участие в боевых действиях в составе российских вооруженных сил. Если по статье предусмотрено выдворение, то оно будет заменено штрафом или обязательными работами продолжительностью от 100 до 200 часов.

Дополнительно, при нарушении правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях, для этих лиц может быть введен запрет на посещение спортивных мероприятий, сроком от одного года до семи лет.

Ранее правительственная комиссия одобрила инициативу МВД о расширении оснований для высылки иностранцев из России. Поправки в КоАП касаются правонарушений в сфере экстремизма и угроз общественной безопасности. В частности, изменения затронут религиозную деятельность, принуждение к участию в забастовках, злоупотребление свободой СМИ и распространение радикального контента. В наиболее серьёзных случаях выдворение станет безальтернативной мерой.