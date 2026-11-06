Американские власти заключили контракты почти на 1,2 миллиона долларов для подключения и обслуживания спутникового интернета Starlink в Белом доме. При этом ранее представители администрации президента США заявляли, что компания SpaceX Илона Маска предоставила услуги бесплатно. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на федеральные контрактные документы.

По данным газеты, с марта 2025 года по июнь 2026-го правительство США заключило четыре контракта с компанией Маска. Они предусматривали установку оборудования Starlink и обслуживание сети для Агентства связи Белого дома, которое обеспечивает коммуникации президента, вице-президента и других высокопоставленных чиновников.

Первоначально журналисты и общественные организации обнаружили три соглашения на общую сумму около 502 тысяч долларов. Однако The Washington Post выявила ещё один контракт стоимостью почти 686 тысяч долларов. Таким образом, совокупная сумма обязательств приблизилась к 1,2 миллиона.

Примечательно, что в марте 2025 года представитель Белого дома сообщил The New York Times, что SpaceX предоставила спутниковый интернет правительственному комплексу в качестве пожертвования. По словам чиновников, такое решение предварительно проверили на соответствие этическим требованиям.

Теперь возник вопрос, за какие именно услуги американские власти согласились заплатить компании Маска. Журналисты подчёркивают, что пока неизвестно, совпадают ли оплачиваемые по контрактам работы с теми, которые администрация ранее называла бесплатными.

Белый дом и Пентагон не уточнили, что именно SpaceX передала безвозмездно и какие услуги входят в соглашения. Поэтому из обнаруженных документов нельзя однозначно заключить, что власти заплатили за то, что им обещали предоставить в подарок.