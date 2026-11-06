Компании американского миллиардера Илона Маска Tesla и SpaceX потеряли в совокупности около 420 миллиардов долларов рыночной стоимости после промежуточных выборов в США. Об этом сообщает Financial Times. Результаты голосования также поставили под вопрос реализацию крупных технологических проектов предпринимателя в Техасе.

По данным издания, акции Tesla и SpaceX начали дешеветь после победы демократов на выборах в Конгресс и на ключевые должности в отдельных штатах. Инвесторы опасаются, что изменения в политической обстановке приведут к усилению контроля над бизнесом Маска и создадут дополнительные препятствия для его проектов.

Особенно чувствительным для миллиардера оказался результат губернаторских выборов в Техасе. Победу одержала представительница Демократической партии Джина Инохоса, которая ранее обещала ввести мораторий на строительство новых центров обработки данных.

Такое решение может осложнить планы Маска по созданию третьего крупного суперкомпьютера Colossus в районе Браунсвилла. Для работы подобных объектов необходимы значительные энергетические мощности, а их строительство уже вызывает споры в США из-за нагрузки на электросети и потребления ресурсов.

При этом Маск активно поддерживал республиканцев. Как пишет FT, предприниматель потратил более 200 миллионов долларов на поддержку кандидатов партии на выборах губернатора Техаса и сенатора от штата. Однако обе гонки завершились победой демократов.

На фоне политических перемен котировки компаний миллиардера продолжили снижаться. По приведённым в сообщениях данным, в четверг акции Tesla теряли почти 10%, а SpaceX — около 8%. При этом речь идёт о сокращении рыночной капитализации компаний, а не о прямой потере Маском 420 миллиардов долларов личных средств.