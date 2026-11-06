Американская компания Tesla начнёт сокращать производство электрических пикапов Cybertruck ради увеличения выпуска беспилотных такси Cybercab. Перестройку завода Gigafactory в Техасе планируют начать примерно в середине 2027 года. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.

По словам предпринимателя, постепенное сворачивание выпуска пикапов позволит освободить производственные мощности для роботакси. При этом Маск не уточнил, перенесут ли сборку Cybertruck на другое предприятие или модель окончательно снимут с производства.

Cybertruck выпускают с 2023 года. Необычный электропикап с угловатым кузовом из нержавеющей стали задумывался как конкурент традиционных американских пикапов. Однако, как отмечает Reuters, добиться ожидаемого массового спроса Tesla не удалось. Кроме того, модель неоднократно сталкивалась с отзывными кампаниями и претензиями к качеству.

Теперь компания делает ставку на Cybercab — двухместный электромобиль, рассчитанный на полностью автономные поездки. В его конструкции не предусмотрены привычные руль и педали: управлять машиной должна электронная система.

Cybercab Маск впервые представил в октябре 2024 года. А согласно отчёту Tesla за третий квартал 2026 года, с 3 сентября такие автомобили уже начали использовать для поездок в Остине. Компания рассчитывает постепенно расширять беспилотный сервис.

Ранее Life.ru рассказывал о начале производства Cybercab в апреле 2026 года. Тогда Маск опубликовал кадры из салона роботакси и подтвердил запуск сборки. Изначально стоимость беспилотной машины оценивалась примерно в 30 тысяч долларов, однако окончательную цену серийной версии компания пока не закрепила.