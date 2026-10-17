Маск обещает наделить Tesla Roadster сознанием и скоростью до половины от звука

Новый электрический спорткар Tesla Roadster сможет самостоятельно выполнять сложные трюки и, как утверждает Илон Маск, получит сознание. Предприниматель рассказал о необычных возможностях автомобиля в социальной сети X.

«Вы сможете попросить Roadster выполнять любые из показанных трюков в автономном режиме, поскольку он будет обладать сознанием», — написал Маск.

По словам предпринимателя, владельцам нового электрокара не придётся самостоятельно управлять машиной для выполнения трюков. Маск утверждает, что Roadster справится с такими задачами в автономном режиме.

Для испытаний спорткара Tesla планирует построить специальную трассу на территории своей штаб-квартиры в Техасе. На ней появятся участки с мёртвыми петлями, где покупатели смогут лично проверить возможности автомобиля.

По словам Маска, следующие демонстрации Roadster будут включать полёты над рекой Снейк или, возможно, над Гранд-Каньоном с посадкой на колёса и превышением половины скорости звука — это около 617 км/ч.

Ранее Life.ru рассказывал о презентации обновлённого Tesla Roadster. Во время показа электромобиль продемонстрировал воздушные манёвры с помощью специальной системы, которую Tesla создала совместно с инженерами SpaceX. Компания также показала скоростные характеристики спорткара. Во время демонстрации Roadster разогнался до 96 километров в час всего за 0,81 секунды.