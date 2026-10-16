Tesla представила спорткар Roadster с возможностью полёта

Компания Tesla Илона Маска представила новое поколение электрического спорткара Roadster, для которого заявлена возможность выполнять воздушные манёвры с помощью двигателей на сжатом газе. Во время презентации автомобиль поднялся по изогнутой рампе, перевернулся и приземлился. Мероприятие прошло в четверг вечером и транслировалось в прямом эфире в соцсети X.

Презентация Roadster. Видео © X / Tesla

Глава компании Илон Маск сообщил, что машину разрабатывали совместно с инженерами SpaceX. Система сжатого воздуха сверхвысокого давления должна обеспечивать подъём и управление движением автомобиля в воздухе. Во время презентации также показали разгон Roadster до 60 миль в час (около 97 км/ч) за 0,81 секунды. Tesla заявила о трёх вариантах модели: Performance, Thrust и Rocket. Для них указаны разные показатели разгона до этой скорости — менее 1,6 секунды, 0,9 секунды и 0,59 секунды соответственно.

Версия Rocket, согласно описанию производителя, получит двигатели холодного газа по периметру кузова. Они должны обеспечивать ускорение вперёд и вверх, а также боковые вращательные движения. Компания заявляет, что эта модификация сможет подниматься в воздух. Тем не менее, подтверждений действительно «лётных» характеристик на данный момент нет, показана лишь возможность совершать рывки и приземляться.

Показ возможностей «полёта» Roadster. Видео © X / Tesla

Для размещения сжатого газа в конструкции предусмотрены баллоны с композитной обмоткой из углеродного волокна. В Tesla объяснили, что адаптация технологий, применяемых SpaceX для управления космическими аппаратами, потребовала разработки специального оборудования и системы управления. В зависимости от комплектации Roadster будет рассчитан на одного или двух человек. Версии Performance и Thrust получат по два места, а Rocket — одно. В конструкции использованы магний, титан и углеродное волокно, призванные снизить массу автомобиля.

Tesla также описала активную аэродинамику и многорежимную систему «присасывания», которые должны влиять на устойчивость машины при движении. Подвижные элементы кузова будут менять положение в зависимости от режима, а для управления крыльями предусмотрены приводы на базе системы Tesla Optimus. Заявленный запас хода Roadster превышает 300 миль (около 483 км). Для версии Rocket производитель указывает максимальную скорость свыше 230 миль в час (примерно 370 км/ч).

Внешность автомобиля, как утверждают в Tesla, разрабатывали с оглядкой на самолёт SR-71 и истребитель F-35. Среди особенностей кузова — скрытые фары, задний фонарь на всю ширину и гладкие поверхности. В салоне предусмотрены белая отделка и серые вставки из микрозамши. Маск заявил, что Roadster станет единственной моделью Tesla, рассчитанной на ручное управление. При этом он отметил, что автомобиль не обязательно оптимизирован с точки зрения безопасности.

Тем временем «АвтоВАЗ» начал выпуск обновлённого внедорожника Lada Niva Bronto с двигателем объёмом 1,8 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Главным изменением стал новый силовой агрегат, пришедший на смену прежнему 1,7-литровому мотору. Его мощность выросла с 83 до 90 лошадиных сил, а крутящий момент увеличился со 129 до 153 Нм. Внедорожник также получил оцинкованные детали кузова и подушку безопасности водителя.