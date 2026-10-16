Volkswagen готовит отзыв тысяч электромобилей из-за дефектов аккумуляторов

Автоконцерн Volkswagen готовит отзыв нескольких тысяч электромобилей в Германии из-за дефектов высоковольтных аккумуляторных ячеек. В редких случаях неисправность может привести к перегреву батареи и возгоранию, сообщил представитель компании газете Handelsblatt.

Проблему выявили в ходе внутренних проверок качества. Причиной стали производственные дефекты у поставщиков, затронувшие ограниченный период выпуска машин. В концерне пока не уточнили, какие модели попадут под отзыв в Германии. По данным газеты, речь идёт о VW ID.3, ID.4, ID.7 и ID. Buzz, выпущенных в определённые периоды с 2023 по 2025 год, а также о Cupra Born.

До завершения проверок производитель ограничивает зарядку потенциально неисправных автомобилей до 80%. Часть владельцев пригласят в сервисные центры для диагностики высоковольтных батарей. Снять ограничение разрешат после подтверждения их исправности. О дальнейших мерах по устранению дефекта компания сообщит клиентам письменно. Окончательное решение пока не принято: в зависимости от результатов проверки может хватить обновления программного обеспечения, без замены аккумуляторных модулей.

В Великобритании и США отзывные кампании уже начались. По данным американских властей, там затронуты более 22 тысяч Volkswagen ID.4. В Германии и других странах концерн готовит аналогичные меры совместно с профильными ведомствами. Глобальное число автомобилей, которым потребуется проверка, пока неизвестно.

Новая кампания последовала за масштабным отзывом в конце сентября. Тогда VW направил в сервисы около пяти миллионов автомобилей по всему миру из-за подверженного коррозии винта в рулевом управлении. В Германии под него попали почти 1,4 млн машин марок Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. Проблемы с аккумуляторами уже приводили к крупному отзыву концерна в марте: тогда Volkswagen и Cupra вызвали на проверку более 90 тысяч автомобилей по всему миру, в том числе 28 тысяч в Германии.

Ранее главу Volkswagen Оливера Блюме освистали сотрудники концерна во время собрания на основном заводе компании в Вольфсбурге. Часть работников пришла на встречу с плакатами против руководства Volkswagen. Свист прекратился после того, как Блюме начал выступать перед коллективом. Глава концерна заявил, что Volkswagen необходимо продолжать экономить. По его словам, автомобильная отрасль сейчас испытывает серьёзное давление. Конфликт между работниками и руководством Volkswagen продолжается на фоне планов компании сократить расходы. Речь идёт о десятках тысяч рабочих мест и судьбе четырёх заводов концерна.