Volkswagen отзывает более 22 тысяч электромобилей ID.4 в США

Volkswagen объявил о масштабной отзывной кампании в США: она затронет 22 524 электрических кроссовера ID.4, выпущенных в 2023–2025 годах. Об этом сообщается в материалах компании.

Поводом стал потенциальный риск перегрева высоковольтной батареи и последующего возгорания при зарядке аккумулятора более чем до 80%. О предстоящем отзыве автопроизводитель уведомил Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Точную причину неисправности и окончательный способ её устранения специалисты пока не определили. Пока расследование продолжается, Volkswagen советует владельцам попавших под отзыв машин ограничить уровень заряда батареи отметкой в 80%.

Комитет Volkswagen Group по безопасности продукции запросил у поставщика аккумуляторных элементов SK Battery America дополнительные данные о производственных процессах. Подробную информацию о проблеме и мерах компания представит после завершения расследования.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Tayron стал самым популярным автомобилем с пробегом, который в 2026 году ввозили в Россию из Китая. За январь — август в страну доставили 5926 таких машин. На втором месте оказалась Toyota Corolla (5096 экземпляров), следом идут две модели Audi — кроссовер Q3 (4088 машин) и A3 (3907), а замыкает пятёрку Volkswagen Golf, которых за восемь месяцев из Китая ввезли 2809.