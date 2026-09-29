Арендованные Volkswagen вместо бронетехники: Как тренируют резерв Бундесвера

Резервисты Бундесвера проходят подготовку в условиях нехватки вооружения, транспорта и современной инфраструктуры. Об этом сообщает Welt am Sonntag на примере 921-го пехотного батальона сухопутных войск ФРГ, полностью укомплектованного резервистами.

Учения подразделения проходят на полигоне Зенне в Восточной Вестфалии. Военнослужащих разместили в построенном 16 лет назад лагере, который имитирует афганское поселение, а спят они в бетонных бараках на походных кроватях и питаются полевыми пайками.

При этом личным обмундированием и бронезащитой резервисты обеспечены, но штатной техники им не хватает. Оружие и аналоговые радиостанции образца 1980-х годов подразделению приходится временно брать у регулярных частей, а собственной крупной бронетехники и даже обычных армейских внедорожников у батальона нет.

По территории полигона военнослужащие перемещаются на арендованных гражданских микроавтобусах Volkswagen. Welt отмечает, что такая ситуация заметно расходится с планами немецкого военного руководства по созданию более мобильного, оснащённого и готового к быстрому развёртыванию резерва.

Бундесвер при этом намерен значительно увеличить численность подготовленного резерва. Согласно действующим планам, к 2033 году Германия рассчитывает иметь не менее 200 тысяч закреплённых за подразделениями резервистов, тогда как сейчас их около 60 тысяч.

Ранее Life.ru рассказывал, что почти треть немцев, пожелавших добровольно служить в Бундесвере, не смогла пройти медицинский отбор. Во втором квартале непригодными к службе признали 31% кандидатов против примерно 25% в начале года. При этом с апреля по конец мая представители немецкой армии связались более чем со 169 тысячами потенциальных добровольцев, предложив им заполнить анкеты о заинтересованности в службе.