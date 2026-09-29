Бундесвер расширяет парк A400M: Германия потратит миллиарды на новые самолёты

Бундесвер планирует закупить у Airbus ещё 16 военно-транспортных самолётов A400M. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил после посещения завода концерна в Бремене. Решение ещё должен одобрить Бундестаг.

Точную стоимость будущего контракта министр не назвал, уточнив лишь, что речь идёт об инвестициях на миллиарды евро. По его словам, переговоры с Airbus уже ведутся, а A400M он назвал «лучшим самолётом своего класса».

Сейчас в распоряжении Бундесвера находятся 53 таких самолёта, все они базируются в Вунсторфе под Ганновером. При этом 16 машин используются как обычные транспортники и не обладают рядом тактических возможностей, в том числе средствами защиты от ракетного обстрела. Именно их планируется заменить новыми бортами.

A400M способен перевозить до 37 тонн груза и преодолевать почти 6,3 тысячи километров. Самолёт используется для транспортировки военнослужащих и техники, дозаправки в воздухе, медицинской эвакуации и гуманитарных миссий.

Ранее Life.ru рассказывал, что Борис Писториус распорядился начать обязательные назначения военнослужащих в немецкую бригаду в Литве. Решение приняли после того, как провалились планы по формированию подразделения из добровольцев.