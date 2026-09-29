Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 12:47

Бундесвер расширяет парк A400M: Германия потратит миллиарды на новые самолёты

Германия намерена закупить ещё 16 военно-транспортных самолётов A400M

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JMMJ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JMMJ

Бундесвер планирует закупить у Airbus ещё 16 военно-транспортных самолётов A400M. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил после посещения завода концерна в Бремене. Решение ещё должен одобрить Бундестаг.

Точную стоимость будущего контракта министр не назвал, уточнив лишь, что речь идёт об инвестициях на миллиарды евро. По его словам, переговоры с Airbus уже ведутся, а A400M он назвал «лучшим самолётом своего класса».

Сейчас в распоряжении Бундесвера находятся 53 таких самолёта, все они базируются в Вунсторфе под Ганновером. При этом 16 машин используются как обычные транспортники и не обладают рядом тактических возможностей, в том числе средствами защиты от ракетного обстрела. Именно их планируется заменить новыми бортами.

A400M способен перевозить до 37 тонн груза и преодолевать почти 6,3 тысячи километров. Самолёт используется для транспортировки военнослужащих и техники, дозаправки в воздухе, медицинской эвакуации и гуманитарных миссий.

Трамп предлагал Си Цзиньпину закупить американское оружие
Трамп предлагал Си Цзиньпину закупить американское оружие

Ранее Life.ru рассказывал, что Борис Писториус распорядился начать обязательные назначения военнослужащих в немецкую бригаду в Литве. Решение приняли после того, как провалились планы по формированию подразделения из добровольцев.

Больше новостей о вооружении, авиации и боевой технике — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar