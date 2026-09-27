Трамп предлагал Си Цзиньпину закупить американское оружие

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину покупать американское оружие. Об этом рассказал посол Соединённых Штатов в Китае Дэвид Пердью в интервью Fox News.

По словам дипломата, необычное предложение прозвучало во время обсуждения поставок американского вооружения Тайваню. Эта тема остаётся одним из главных источников разногласий между Вашингтоном и Пекином.

Пердью рассказал, что Трамп напомнил собеседнику о продаже американского оружия множеству государств и предложил Китаю также стать его покупателем. Что именно ответил на это Си Цзиньпин, посол раскрывать не стал.

Тайваньский вопрос лидеры обсуждали во время недавней встречи в Вашингтоне. Си Цзиньпин призвал американскую сторону осторожно подходить к теме острова и выразил надежду, что США будут выступать против независимости Тайваня.

При этом Вашингтон продолжает поставлять вооружение Тайбэю. Американская сторона объясняет это необходимостью поддерживать обороноспособность острова, тогда как Пекин регулярно требует прекратить такие сделки.

Во время переговоров в Вашингтоне Си Цзиньпин призвал США выступать против независимости Тайваня. Китайский лидер также попросил Вашингтон проявлять осторожность в вопросах, связанных с островом.