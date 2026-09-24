Си Цзиньпин надеется, что США будут выступать против независимости Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Соединённые Штаты выразил надежду, что Вашингтон будет выступать против независимости Тайваня. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». Китайский лидер также призвал американскую сторону проявлять осторожность в вопросах, связанных с островом.

Соединённые Штаты официально признают правительство КНР с 1979 года и поддерживают неофициальные отношения с Тайванем. При этом американское законодательство предусматривает содействие острову в обеспечении способности к самообороне, включая поставки вооружений. Пекин регулярно выступает против таких сделок и рассматривает их как вмешательство во внутренние дела Китая.

Сам визит проходит на фоне заявлений сторон о необходимости стабилизировать двусторонние отношения. Ранее Life.ru писал, что Си Цзиньпин назвал Китай и США партнёрами, а не соперниками. В тот же день китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Вашингтон несут совместную ответственность за развитие и прогресс человечества.