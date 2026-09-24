Си Цзиньпин назвал США и Китай партнёрами, а не соперниками

Китай и США должны укреплять стабильные отношения и искать путь к взаимопониманию. Интересы народов двух стран тесно связаны, поэтому Пекину и Вашингтону важно развивать отношения с учётом общих интересов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном обращении по случаю своего визита в Соединённые Штаты.

«Китай и Соединённые Штаты должны быть партнёрами, а не соперниками», — цитирует заявление Си Цзиньпина «Синьхуа».

Председатель КНР отметил тесную связь интересов двух народов. По его словам, концепция возрождения китайской нации, которую продвигает Пекин, и идея возрождения величия Америки, о которой заявляет президент США Дональд Трамп, «могут идти рука об руку, дополнять друг друга и приносить пользу всему миру».

Си Цзиньпин также выразил уверенность, что в новую эпоху Китай и США смогут найти подход к взаимопониманию.

«Китай и Соединённые Штаты должны работать в одном направлении, содействовать стабильным отношениям, основанным на сотрудничестве, умеренной конкуренции, управлении разногласиями и обещаниях мира», — заявил лидер КНР.

Ранее США и Китай договорились продлить «пусанское» торговое соглашение до 10 января 2027 года. Документ предусматривает отказ сторон от части взаимных ограничений. Продление соглашения даст Пекину и Вашингтону дополнительное время для обсуждения дальнейших экономических договорённостей.