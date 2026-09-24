США и Китай продлят «пусанское соглашение» до января 2027 года

США и Китай договорились продлить торговое соглашение до 10 января 2027 года. Документ предусматривает отказ сторон от части ограничений, которые страны ввели друг против друга. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Мы сегодня договорились продлить то, что мы называем «пусанским соглашением», которое предусматривает снижение напряжённости в сфере экономики между обеими странами. Соглашение истекало 10 ноября 2026 года. Теперь мы его продлим», — сказал Бессент в эфире Fox News.

По словам министра, продление даст Вашингтону и Пекину дополнительное время для обсуждения дальнейших экономических договорённостей. Бессент отметил, что стороны хотят определить, по каким вопросам им удастся достичь новых соглашений.

Речь идёт о договорённостях, которых США и Китай достигли в 2025 году в южнокорейском Пусане. В рамках соглашения Вашингтон согласился на некоторое снижение пошлин на китайские товары. Пекин, в свою очередь, взял на себя обязательства не препятствовать поставкам в США редкоземельных металлов и увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции.

Ранее президент США Дональд Трамп лично встретил председателя КНР Си Цзиньпина у трапа самолёта после прибытия китайского лидера с государственным визитом в Соединённые Штаты. Самолёт председателя КНР приземлился на авиабазе Эндрюс.