Трамп позвал Россию и Китай за стол переговоров
Трамп предложил России и Китаю переговоры по контролю над вооружениями
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Президент США Дональд Трамп выступил за проведение трёхсторонних переговоров с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Об этом сообщил Белый дом по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.
О каких именно видах вооружений должна идти речь и предлагался ли Москве конкретный формат таких переговоров, в сообщении американской администрации не уточняется.
Трамп и Си Цзиньпин также обсудили Россию, Северную Корею и Иран. Лидеры США и КНР согласились, что Тегеран не должен получить ядерное оружие, а ни одна страна или организация не должна иметь возможности взимать плату за проход по международным водным путям.
Вашингтон и Пекин договорились поддерживать друг друга во время председательства США в G20 и Китая в АТЭС. Согласно Белому дому, Трамп и Си намерены посетить проводимые друг другом саммиты.
Отдельным направлением переговоров стали новые технологии. Лидеры договорились использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта» применительно к соответствующим развивающимся технологиям. США и Китай создали двусторонний диалог по этой теме, в рамках которого стороны намерены обсуждать риски и преимущества суперинтеллекта. Следующий раунд должен состояться до ноября 2026 года.
Кроме того, страны договорились создать канал связи для обмена информацией об инцидентах, связанных с суперинтеллектом.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп подтвердил участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае. Американский лидер заявил, что рассчитывает провести там новые развёрнутые переговоры с Си Цзиньпином. Накануне китайский лидер призвал США и КНР обеспечить контроль человека над развитием технологий ИИ. Сам Трамп после встречи назвал переговоры продуктивными и также рассказал о предпочтении термина «суперинтеллект». Ранее Москва допускала возможность трёхсторонней встречи Владимира Путина, Трампа и Си на полях АТЭС, однако подчёркивала, что конкретных договорённостей о таком формате пока нет.
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