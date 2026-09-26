Трамп позвал Россию и Китай за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп выступил за проведение трёхсторонних переговоров с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Об этом сообщил Белый дом по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

О каких именно видах вооружений должна идти речь и предлагался ли Москве конкретный формат таких переговоров, в сообщении американской администрации не уточняется.

Трамп и Си Цзиньпин также обсудили Россию, Северную Корею и Иран. Лидеры США и КНР согласились, что Тегеран не должен получить ядерное оружие, а ни одна страна или организация не должна иметь возможности взимать плату за проход по международным водным путям.

Вашингтон и Пекин договорились поддерживать друг друга во время председательства США в G20 и Китая в АТЭС. Согласно Белому дому, Трамп и Си намерены посетить проводимые друг другом саммиты.

Отдельным направлением переговоров стали новые технологии. Лидеры договорились использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта» применительно к соответствующим развивающимся технологиям. США и Китай создали двусторонний диалог по этой теме, в рамках которого стороны намерены обсуждать риски и преимущества суперинтеллекта. Следующий раунд должен состояться до ноября 2026 года.

Кроме того, страны договорились создать канал связи для обмена информацией об инцидентах, связанных с суперинтеллектом.