Трамп пообещал «потрясающие вещи» после переговоров с Си Цзиньпином

Глава Штатов Дональд Трамп пообещал «потрясающие вещи» после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Своей оценкой американский лидер поделился в Truth Social.

«У нас состоялась продуктивная встреча с председателем Си Цзиньпином как для США, так и для Китая. Ожидайте потрясающих вещей», — написал президент США.

Трамп также рассказал, что они с Си Цзиньпином одинаково относятся к термину «искусственный интеллект». По его словам, оба лидера предпочитают называть эту технологию «суперинтеллектом».

Переговоры прошли в Белом доме во время государственного визита председателя КНР в Соединённые Штаты. Встреча состоялась сначала с глазу на глаз, а затем в расширенном составе с участием делегаций. На неё отвели около двух с половиной часов.

Си Цзиньпин также позитивно оценил переговоры с Трампом. Китайский лидер назвал разговор открытым и содержательным, а также заявил о достижении новых договорённостей по развитию отношений Пекина и Вашингтона.