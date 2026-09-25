Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 15:42

Трамп пообещал «потрясающие вещи» после переговоров с Си Цзиньпином

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Глава Штатов Дональд Трамп пообещал «потрясающие вещи» после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Своей оценкой американский лидер поделился в Truth Social.

«У нас состоялась продуктивная встреча с председателем Си Цзиньпином как для США, так и для Китая. Ожидайте потрясающих вещей», — написал президент США.

Трамп также рассказал, что они с Си Цзиньпином одинаково относятся к термину «искусственный интеллект». По его словам, оба лидера предпочитают называть эту технологию «суперинтеллектом».

Переговоры прошли в Белом доме во время государственного визита председателя КНР в Соединённые Штаты. Встреча состоялась сначала с глазу на глаз, а затем в расширенном составе с участием делегаций. На неё отвели около двух с половиной часов.

Трамп нарушил 60-летний протокол ради личной встречи Си Цзиньпина у самолёта
Трамп нарушил 60-летний протокол ради личной встречи Си Цзиньпина у самолёта

Си Цзиньпин также позитивно оценил переговоры с Трампом. Китайский лидер назвал разговор открытым и содержательным, а также заявил о достижении новых договорённостей по развитию отношений Пекина и Вашингтона.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar