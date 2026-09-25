Си Цзиньпин назвал разговор с Трампом искренним и глубоким

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о позитивных итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По словам китайского лидера, стороны провели подробный обмен мнениями и достигли новых договорённостей по развитию отношений двух стран.

Выступая на торжественном ужине в Белом доме, Си Цзиньпин отметил, что беседа с американским коллегой была открытой и содержательной. Он подчеркнул, что переговоры позволили определить новые направления для взаимодействия Пекина и Вашингтона.

«Сегодня я с президентом Трампом провёл откровенный глубокий обмен мнениями, мы достигли множества новых консенсусов, обогатили содержание конструктивных стратегических стабильных отношений между Китаем и США», — заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин также поблагодарил Трампа и его супругу Меланию за приём китайской делегации. По его словам, организация визита позволила гостям почувствовать себя как дома, а отношения между странами вошли в новый этап.

Китайский лидер заявил, что Пекин и Вашингтон должны учитывать ответственность крупнейших мировых держав и искать путь для совместного существования. По его словам, обе стороны должны действовать в соответствии с ожиданиями народов двух стран.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп рассмешил Си Цзиньпина необычной шуткой во время встречи в Белом доме. Американский лидер показал китайскому председателю «президентскую аллею славы», где вместо портрета Джо Байдена разместили изображение автопера с подписью. Этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых моментов визита китайской делегации в Вашингтон.