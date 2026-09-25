Си Цзиньпин заявил о новом смысле отношений КНР и США после встречи с Трампом

Переговоры с Дональдом Трампом придали отношениям Китая и США новое содержание. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин. По словам председателя КНР, встреча также обозначила дальнейшие стратегические ориентиры для двух стран.

«Это [переговоры] придало новое содержание конструктивным китайско-американским отношениям, основанным на стратегической стабильности, и определило новые стратегические ориентиры для китайско-американских отношений», — сказал Си Цзиньпин на торжественном ужине в Белом доме.

Дональд Трамп также дал оценку отношениям Вашингтона и Пекина. Президент США отметил, что разница в политических системах двух стран не мешает их народам поддерживать прочные связи. По его словам, во время второго президентского срока отношения с Китаем вышли на наиболее высокий уровень.

«Президент Си Цзиньпин и я, оба понимаем, что мы представляем разные системы, но связи между нашими народами прочны, и мы никогда ещё так хорошо не ладили», — заявил Трамп на званом ужине с коллегой.

Ранее Life.ru писал, что Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными. Американский президент сообщил, что лидеры обсудили ряд вопросов и охарактеризовал встречу как продуктивную. После переговоров они продолжили неформальное общение на территории резиденции и осмотрели президентский вертолёт.