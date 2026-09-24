Трамп заявил об отличных переговорах с Си Цзиньпином в Белом доме

Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме прошли отлично. Так американский лидер заявил журналистам, на вопросы об итогах диалога.

После переговоров главы двух государств вышли на Южную лужайку Белого дома. Там Трамп поделился впечатлениями от разговора с китайским лидером.

«У нас прошла отличная встреча, и он [Си Цзиньпин] проявил большой интерес к граниту. Ему нравится гранит. Он — эксперт по камню. И он обожает качественный гранит. Большое спасибо», — сказал президент США.

Затем Трамп и Си Цзиньпин подошли к президентскому вертолёту VH-92A Patriot. Лидеры некоторое время пообщались возле воздушного судна, после чего вернулись в Белый дом.

Си Цзиньпин ранее прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. На встречу лидеров Китая и США отвели 2,5 часа. У Южного портика китайского лидера и его супругу Пэн Лиюань встретили президент США и первая леди Мелания Трамп. После встречи у Южного портика в Белом доме прошла торжественная церемония государственного визита с участием американских военнослужащих.