Си Цзиньпин: Китай и США должны обеспечить контроль человека над ИИ-технологиями

Китай и США должны обеспечить контроль человека над развитием искусственного интеллекта, считает председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он сказал в Белом доме перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы обладаем как возможностями, так и ответственностью за развитие и управление ИИ во благо человечества и должны обеспечить, чтобы развитие ИИ всегда находилось под контролем человека и служило благополучию людей», — заявил Си.

Председатель КНР назвал Китай и США ведущими странами в области ИИ. По его словам, это даёт им возможность совместно заниматься развитием технологии и возлагает ответственность за то, как ею будут управлять. Тема искусственного интеллекта входила в число ожидаемых вопросов переговоров лидеров.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что развитие искусственного интеллекта может ускориться настолько, что людям и государствам будет сложно успевать за новыми технологиями. По словам руководителя компании, которая разработала ChatGPT, особое внимание необходимо уделить системам, способным самостоятельно совершенствовать собственные версии. Такой процесс, известный как рекурсивное самоулучшение, в будущем может значительно изменить скорость развития технологий.