Си Цзиньпин приехал в Белый дом: На переговоры с Трампом отвели 2,5 часа

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Белый дом, где проведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Церемонию встречи китайского лидера проводит Белый дом.

У Южного портика Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань встретили Трамп и первая леди Мелания Трамп. После этого в Белом доме началась торжественная церемония государственного визита с участием американских военнослужащих.

По программе лидеры США и Китая выступят с короткими заявлениями, после чего состоится военный смотр. Затем Трамп и Си перейдут к переговорам сначала один на один, а потом в расширенном составе с участием делегаций.

Как ожидается, стороны затронут международную и экономическую повестку, включая торговлю, энергетику и искусственный интеллект. Согласно рабочему графику американского президента, на переговоры отведено около двух с половиной часов.

Вечером в Восточном зале Белого дома состоится государственный ужин в честь председателя КНР и его супруги. В нём также примут участие представители официальных делегаций, властей и бизнеса.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолёта на авиабазе Эндрюс, куда председатель КНР прибыл с государственным визитом. Церемонию сопровождали почётный караул, артиллерийский салют и пролёт американских боевых самолётов, включая стратегические бомбардировщики B-1.