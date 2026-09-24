Тост из 1972-го повторят для Трампа и Си: Чем Белый дом накормит лидеров США и Китая

Президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину на государственном ужине подадут то же калифорнийское игристое, которым в 1972 году американский лидер Ричард Никсон и премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай поднимали «тост за мир». Об этом сообщили в Белом доме, раскрыв меню приёма.

Ужин начнётся с игристого Schramsberg «Blanc de Noir». Выбор вина должен напомнить об историческом тосте Никсона и Чжоу Эньлая во время визита американского президента в Китай, ставшего важным этапом нормализации отношений между двумя странами.

На первое гостям подадут велуте из жёлтой тыквы с фрикасе из лесных грибов, хрустящей панчеттой и маслом зелёного лука. Главное блюдо — морской окунь в кунжутной корочке с китайской капустой бок-чой, запечённым баклажаном и зелёным соусом.

На десерт приготовят ванильный крем с конфи из кислой вишни и франжипаном из грецкого ореха. Его дополнят мороженым из мёда, собранного с ульев на территории Белого дома.

Государственный ужин пройдёт сегодня вечером в Восточном зале Белого дома. На нём будут присутствовать глава США и первая леди Мелания Трамп, Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань, а также представители официальных делегаций, бизнеса и властей.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп лично встретил прибывшего в США Си Цзиньпина у трапа самолёта на авиабазе Эндрюс. Государственный визит председателя КНР проходит с 23 по 25 сентября.