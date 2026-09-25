Трамп рассмешил Си Цзиньпина портретом автопера вместо фото Байдена в Белом доме

Президент США Дональд Трамп устроил необычный момент во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер показал китайскому гостю президентскую галерею и обратил внимание на замену портрета своего предшественника Джо Байдена.

Трамп рассмешил Си Цзиньпина шуткой про экс-президента США. Видео © Х / WhiteHouse

Вместо изображения бывшего главы Белого дома на одном из мест висит автоперо с его подписью. Этот жест стал шуткой Трампа, которую Си Цзиньпин воспринял с улыбкой.

Трамп намекнул, что Байден во время своего президентства не всегда самостоятельно подписывал документы. Именно этим объяснялась необычная «картина» в импровизированной галерее.

Председатель КНР оценил шутку американского лидера и рассмеялся. Сам эпизод произошёл во время показа так называемой «президентской аллеи славы», где были представлены портреты руководителей США.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с Си Цзиньпином в Белом доме. Американский президент рассказал, что стороны обсудили ряд вопросов и назвал встречу продуктивной. После беседы лидеры двух стран продолжили неформальное общение на территории резиденции, где также осмотрели президентский вертолёт.