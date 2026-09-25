Пекин тянет время: Политолог объяснил, что стоит за «панда-дипломатией» Китая
Политолог Дудаков: Пекин не спешит идти на уступки США до выборов в Конгресс
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Отправка двух больших панд в США выглядит как символический дипломатический жест, тогда как по ключевым вопросам Пекин не спешит идти на серьёзные уступки Вашингтону. Об этом политолог-американист Малек Дудаков заявил НСН.
Поводом стало объявление главы КНР Си Цзиньпина о скором прибытии Пин Пин и Фу Шуан в зоопарк Атланты. Китайский лидер сообщил об этом во время государственного визита в США и встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.
Дудаков считает, что нынешняя администрация США заинтересована в договорённостях с КНР по торговым и тарифным спорам, а также по ряду международных вопросов.
«В целом администрация Трампа находится в позиции просящих в рамках переговорного процесса», — заявил эксперт.
При этом масштабного прорыва американист сейчас не ожидает. По его версии, Пекину выгоднее растянуть переговоры и посмотреть, как изменится внутриполитическая ситуация в США после выборов в Конгресс, прежде чем обсуждать более значительные компромиссы.
Возможные договорённости, считает Дудаков, пока могут ограничиться отдельными послаблениями, в том числе в технологической сфере. Отправку панд он рассматривает прежде всего как дружественный протокольный жест в ответ на торжественный приём китайского лидера.
Влияние этих контактов на отношения Москвы и Пекина эксперт также оценивает как ограниченное. По его мнению, собственные торговые и стратегические противоречия США и Китая значительно шире вопросов, связанных с Россией.
Ранее Life.ru сообщал, что торговый представитель США перед встречей Трампа и Си Цзиньпина призвал не ждать от переговоров «грандиозной сделки». Американская сторона рассчитывала прежде всего обсудить выполнение прежних договорённостей и двустороннюю торговлю. Председатель КНР также объявил, что в Америку Китай отправит двух панд.
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