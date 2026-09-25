США потребовали от Китая объяснений по ядерным испытаниям и оружию

США на переговорах с Китаем поднимают вопрос о расширении китайского ядерного арсенала. Американская сторона также требует объяснить сообщения о предполагаемых испытаниях ядерного оружия сверхмалой мощности. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, представители двух стран обсуждали эту тему на полях международных встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке. Американские переговорщики добивались от Пекина ответа на утверждения о возможных ядерных испытаниях.

Китайские власти отвергают эти обвинения. При этом Вашингтон настаивает, чтобы Пекин заранее предупреждал о запусках баллистических ракет. США также требуют большей открытости в вопросе количества китайских ядерных вооружений.

Как пишет WSJ, в следующем месяце Вашингтон и Пекин намерены продолжить переговоры о ядерном арсенале Китая.

Ранее Life.ru писал, что США едва не начали войну с Китаем из-за ошибки ИИ по ядерной программе. Искусственный интеллект сообщил о ядерном оружии на борту китайского судна в Иран. Американские военные подняли авиацию и приготовились к захвату, но в последний момент кто-то перепроверил доклад.