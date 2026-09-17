В КНДР объяснили укрепление ядерного щита враждебной политикой США

США и их союзники постепенно наращивают потенциал для ядерной войны, заявил заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль. Он выступил на 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине.

По словам замминистра, напряжённость на Корейском полуострове сохраняется из-за политических и военных действий Вашингтона и его союзников. Ким Ган Иль заявил, что США на протяжении 80 лет проводят враждебную политику в отношении Пхеньяна.

«Основная причина того, что ситуация на Корейском полуострове не может вырваться из порочного круга противостояния и эскалации, заключается в безрассудных политических и военных провокациях со стороны США и их приспешников», — сказал представитель КНДР.

Он добавил, что действия Вашингтона дают Пхеньяну «достаточные основания для создания прочного ядерного щита». По утверждению Ким Ган Иля, ядерная стратегия республики основана на анализе существующих и потенциальных угроз национальной безопасности.

Сяншаньский форум проводится с 2006 года при участии Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая. В 2026 году мероприятие собрало около 2 тыс. представителей примерно 100 стран, регионов и международных организаций.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв оценил военный потенциал сотрудничества России и КНДР. По словам депутата, совместимость техники, общие советские стандарты и развитая оборонная промышленность позволяют Пхеньяну поставлять современные боеприпасы, ракетные системы и противотанковые комплексы. Парламентарий подчеркнул, что речь идёт не об устаревшей технике, а о современных образцах вооружения.