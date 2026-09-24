«Панда-дипломатия» в деле: Си Цзиньпин объявил о скором прибытии двух бамбуковых мишек в США

Китай в ближайшие дни направит в США двух больших панд Пинпин и Фушуан, которые поселятся в зоопарке Атланты. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами. У меня есть для вас хорошая новость: всего через несколько дней две панды — Пинпин и Фушуан — прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты и встретятся с американцами», — сообщил Си Цзиньпин.

Пинпин — самец, Фушуан — самка. Оба родились в Исследовательском центре разведения больших панд в Чэнду в 2020 году. Их переезд станет частью новой программы сотрудничества между американским зоопарком и китайскими специалистами по сохранению вида.

Предыдущее соглашение Китая с зоопарком Атланты действовало 25 лет и завершилось в 2024 году. За это время у живших там панд Лунь Лунь и Ян Яна родились семь детёнышей.

Передачу больших панд за рубеж часто называют «панда-дипломатией»: Китай использует программы совместного содержания и изучения животных в том числе как символ дружбы между странами. В МИД КНР ранее подчёркивали, что новое сотрудничество с США призвано способствовать как сохранению вида, так и укреплению связей между народами двух государств.

Ранее Life.ru рассказывал, что советник-посланник КНР Фэн Литао назвал родившуюся в Московском зоопарке в 2023 году панду Катюшу «коренной москвичкой» и поблагодарил российскую сторону за заботу о ней. Дипломат отметил хорошие условия в зоосаде и подчеркнул, что специалисты из РФ обеспечили необходимый уход не только Катюше, но и её родителям Жуи и Диндин.