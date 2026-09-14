Почти каждый третий доброволец не годен к службе в Бундесвере

Почти треть немцев, изъявивших желание добровольно служить в Бундесвере, не смогла пройти медицинский отбор. Во втором квартале показатель оказался заметно выше, чем в начале года. Такие данные приводит журнал Der Spiegel со ссылкой на сведения Министерства обороны Германии.

Медицинская комиссия во втором квартале текущего года признала непригодными к военной службе 31% добровольцев. Для сравнения, в первые месяцы года доля не прошедших отбор составляла примерно 25%. Таким образом, за несколько месяцев показатель вырос на шесть процентных пунктов.

Масштаб набора при этом остаётся значительным. С апреля по конец мая представители Бундесвера связались со 169 141 потенциальным кандидатом и предложили им заполнить анкеты о заинтересованности в военной службе.

Ранее сообщалось, что на фоне планов по увеличению численности армии Бундесвер испытывает дефицит молодых военнослужащих. Одновременно немецкие вооружённые силы столкнулись с противоположной проблемой — избытком офицеров старшего звена. Длительное пребывание высокопоставленных военных на своих должностях затрудняет продвижение молодых кадров по служебной лестнице.