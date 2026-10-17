Заплатили $250 тысяч за ожидание: Покупатели Tesla возмущены переносом выпуска авто

Покупатели Tesla Roadster, почти девять лет ожидающие свои электрокары, обрушились с критикой на компанию Илона Маска. Клиентов возмущают постоянные переносы сроков, изменение характеристик и отсутствие извинений. Некоторые даже отказываются от будущих машин из-за политической позиции миллиардера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Money.

Ещё в 2017 году Tesla открыла бронирование нового Roadster. За стандартную модификацию требовалось внести 50 тысяч долларов, а за эксклюзивную Founders Series — все 250 тысяч. Первые автомобили обещали выпустить в 2020-м, однако теперь старт производства намечен лишь на 2028 год.

За время ожидания изменились и технические параметры. Первоначально производитель обещал около тысячи километров пробега без подзарядки, теперь речь идёт примерно о 480 километрах. Главный редактор Shacknews Асиф Хан, заплативший четверть миллиона долларов девять лет назад, раскритиковал демонстрацию полётов Roadster с помощью реактивной тяги, посчитав её рекламным трюком.

Дополнительное раздражение у части заказчиков вызывает сам бизнесмен Маск. Покупателей отталкивают его поддержка движения MAGA, политические заявления и неоднозначный жест во время инаугурационных мероприятий президента США Дональда Трампа.

Отдельный повод для претензий — судьба внесённых депозитов. Компания годами удерживала крупные суммы без начисления процентов, а возврат средств, по словам клиентов, сопровождается трудностями.

Ранее Life.ru сообщал, что бронирование нового «летающего» Roadster обойдётся покупателям в 50–250 тысяч долларов. При этом окончательную цену спорткара производитель пока не назвал. На презентации в Техасе прототип продемонстрировал воздушные манёвры, однако его серийное производство по-прежнему остаётся делом будущего.