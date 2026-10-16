За право купить летающую Tesla придётся выложить до $250 тысяч — и это ещё не полная стоимость

Предзаказ нового электрического спорткара Tesla Roadster обойдётся минимум в 50 тысяч долларов (около 4,2 млн рублей). Причём это лишь плата за бронирование: окончательную стоимость автомобиля компания пока не раскрывает. Как сообщает Reuters, за более мощную модификацию придётся внести уже 250 тысяч долларов (почти 21 млн рублей).

Презентация Roadster. Видео © X / Tesla

Согласно условиям предзаказа на сайте Tesla, для бронирования базовой версии Performance необходимо сначала заплатить 5 тысяч долларов, а оставшиеся 45 тысяч перевести в течение десяти дней. Для модификации Thrust сумма бронирования достигает 250 тысяч долларов. При этом доступ к самой экстремальной версии Rocket открыт исключительно по приглашениям.

Всего производитель подготовил три исполнения Roadster: Performance, Thrust и Rocket. Последнее получит систему двигателей на сжатом газе, позволяющую автомобилю совершать короткие управляемые прыжки и вращения в воздухе. Ради размещения баллонов высокого давления в салоне оставили только водительское кресло.

На презентации в Техасе прототип Roadster проехал вверх колёсами по специальной рампе, выполнил переворот в воздухе и перепрыгнул через несколько припаркованных автомобилей. Для версии Rocket производитель также заявляет разгон до 96 км/ч менее чем за 0,6 секунды. Независимых испытаний этих характеристик пока нет.

Изначально Tesla оценивала стандартный Roadster в 200 тысяч долларов. Однако эти расценки относятся ещё к анонсу 2017 года и не отражают актуальную стоимость нового спорткара. За прошедшие девять лет запуск неоднократно переносили, а теперь Маск рассчитывает начать производство только в 2028 году.

Ранее Life.ru рассказывал о презентации нового Tesla Roadster, во время которой электрокар продемонстрировал воздушные манёвры с помощью системы, разработанной совместно с инженерами SpaceX. Компания также показала разгон автомобиля до 96 км/ч за 0,81 секунды.