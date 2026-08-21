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21 августа, 16:05

Tesla отзывает почти 3 млн электрокаров в Китае из-за цвета дверных ручек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Tesla отзовёт в Китае почти 3 млн электромобилей из-за того, что аварийные механические ручки дверей внутри салона слишком плохо заметны. Об этом сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Под отзыв попадут 2 975 910 машин. Среди них произведённые в Китае Model 3 и Model Y, а также импортные Model 3, Model X и Model S. Кампания начнётся 25 сентября.

Проблема связана не с самим механизмом, а с его внешним видом: аварийная ручка выполнена в цвете, близком к отделке салона, поэтому её сложно быстро найти и использовать. В случае серьёзной аварии, когда низковольтная система автомобиля перестанет работать, это может помешать пассажирам оперативно выбраться наружу, а спасателям — открыть двери снаружи.

Tesla бесплатно разместит рядом с ручками предупреждающие обозначения. Кроме того, компания обновит программное обеспечение управления стёклами по воздуху — после тяжёлого ДТП система будет предусматривать их опускание, чтобы облегчить эвакуацию. Машины, на которых необходимая маркировка уже есть, повторно оборудовать не станут.

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Ранее Life.ru писал об отзыве более 20 тысяч электромобилей Tesla в США из-за слишком яркого ближнего света. Проблема затронула Model 3 и Model Y: фары на этих машинах могли превышать допустимый федеральными нормами уровень яркости. А в мае Tesla отозвала почти 220 тысяч автомобилей из-за сбоя камеры заднего вида. На Model 3, Model S, Model Y и Model X изображение при движении назад могло появляться с задержкой, поэтому неисправность решили устранять дистанционно обновлением ПО.

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Николь Вербер
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