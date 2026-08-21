Tesla отзывает почти 3 млн электрокаров в Китае из-за цвета дверных ручек

Tesla отзовёт в Китае почти 3 млн электромобилей из-за того, что аварийные механические ручки дверей внутри салона слишком плохо заметны. Об этом сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Под отзыв попадут 2 975 910 машин. Среди них произведённые в Китае Model 3 и Model Y, а также импортные Model 3, Model X и Model S. Кампания начнётся 25 сентября.

Проблема связана не с самим механизмом, а с его внешним видом: аварийная ручка выполнена в цвете, близком к отделке салона, поэтому её сложно быстро найти и использовать. В случае серьёзной аварии, когда низковольтная система автомобиля перестанет работать, это может помешать пассажирам оперативно выбраться наружу, а спасателям — открыть двери снаружи.

Tesla бесплатно разместит рядом с ручками предупреждающие обозначения. Кроме того, компания обновит программное обеспечение управления стёклами по воздуху — после тяжёлого ДТП система будет предусматривать их опускание, чтобы облегчить эвакуацию. Машины, на которых необходимая маркировка уже есть, повторно оборудовать не станут.

Ранее Life.ru писал об отзыве более 20 тысяч электромобилей Tesla в США из-за слишком яркого ближнего света. Проблема затронула Model 3 и Model Y: фары на этих машинах могли превышать допустимый федеральными нормами уровень яркости. А в мае Tesla отозвала почти 220 тысяч автомобилей из-за сбоя камеры заднего вида. На Model 3, Model S, Model Y и Model X изображение при движении назад могло появляться с задержкой, поэтому неисправность решили устранять дистанционно обновлением ПО.