Более 20 тысяч электрокаров Tesla попали под отзыв в США из-за ослепительного бага

Компания Tesla отзывает в США 20 349 электромобилей из-за чрезмерной яркости ближнего света. Об этом сообщает Reuteurs со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Кампания затронет автомобили Model 3 2017–2023 годов выпуска и Model Y, произведённые с 2020 по 2023 год. Их фары могут превышать установленный федеральными нормами предел светоотдачи.

Регулятор предупредил, что слишком яркий свет способен ухудшить видимость для встречных водителей и повысить вероятность аварии. Особенно заметной проблема может становиться во время дождя, снегопада или тумана.

Tesla ранее пыталась доказать, что отклонение не представляет существенной угрозы безопасности. Компания также заявляла об отсутствии связанных с дефектом жалоб, ДТП и пострадавших, однако NHTSA отклонило её ходатайство.

Способ устранения неисправности пока окончательно не определён. Владельцев попавших под кампанию машин должны уведомить отдельно.

Ранее Tesla отозвала в США почти 220 тысяч электромобилей из-за программного сбоя, который мог задерживать появление изображения с камеры заднего вида. Проблему решили дистанционным обновлением программного обеспечения.