Volkswagen отзывает 58 тысяч кроссоверов Atlas из-за ослепших камер заднего вида

Volkswagen объявил об отзыве почти 58 тысяч кроссоверов Atlas и Atlas Cross Sport в США. Причиной сервисной кампании стал возможный сбой электроники, из-за которого водители могут потерять изображение с камеры заднего вида. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Под отзыв попали автомобили Volkswagen Atlas 2024–2026 модельных годов, а также версии Atlas Cross Sport за тот же период выпуска. Всего в список вошли 57 851 машины. В компании объяснили, что при определённых условиях в электросистеме автомобиля может возникнуть проблема из-за недостаточного напряжения. Из-за этого на центральном экране способно исчезнуть изображение с камер, включая ту, что используется при движении назад.

Производитель предупредил, что ухудшение обзора во время парковки или манёвров задним ходом повышает вероятность аварийных ситуаций. При этом инженеры Volkswagen пока не установили точную причину неисправности. Специалисты предполагают, что на появление сбоя могут влиять особенности эксплуатации автомобиля и внешние условия.

Владельцам машин начнут направлять уведомления о необходимости обращения к дилерам с 18 сентября 2026 года. Для устранения проблемы сервисные центры бесплатно обновят программное обеспечение системы камер. До проведения ремонта автопроизводитель рекомендует водителям соблюдать повышенную осторожность при движении задним ходом.

Ранее стало известно, что Volkswagen рассматривает возможность нового масштабного сокращения персонала. Под оптимизацию могут попасть около 50 тысяч сотрудников по всему миру. Руководство концерна ищет способы снизить расходы и сократить отставание по уровню затрат от других автопроизводителей.